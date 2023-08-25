Центр Уфы частично закроют на три дня из-за крупных мероприятий

Центр Уфы частично будет перекрыт на три дня из-за проведения фестиваля уличных театров «Айда Фест», финала и гала-концерта II Всероссийского открытого конкурса «Время героев» и празднования 100-летия со дня образования патрульно-постовой службы полиции, сообщили в пресс-службе администрации города.

26 августа с 8:00 до 15:00 часов закроют улицу Ленина от улиц Коммунистической до Краснодонской, улицу Коммунистическая от улиц Ленина до Карима и улицу Карима от дома №8 до улицы Коммунистической.

В этот же день перекроют с 8:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 23:59 часов улицу Пушкина от улиц Цюрупы до Ленина и улицу Советская от улиц Валиди до Октябрьской революции.

27 августа с 14:00 до 23:59 часов закроют улицу Пушкина от улиц Цюрупы до Ленина, улицу Советскую от улиц Валиди до Октябрьской революции.

29 августа с 8:00 до 13:00 часов перекроют улицу Пушкина от улиц Цюрупы до Ленина и улицу Советскую от улицы Валиди до Октябрьской революции.

В эти дни изменятся схемы маршрутов общественного транспорта.

Венера Хисамова

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