В Рыбинске намерены восстановить речной вокзал-дебаркадер

В Рыбинске Ярославской области хотят восстановить речной вокзал-дебаркадер, который сгорел в 2011 году. Об этом сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино в ходе заседания совета по туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

В администрации города заверили, что новый дебаркадер получит ту же окраску, что и прежний. «Начать решать этот вопрос планируют же в 2024 году, рассчитывая на поддержку областного правительства»,— уточнили в администрации.

Как сообщал отраслевой портал «Российское судоходство», дебаркадер планировали восстановить еще в 2012 года, тогда на восстановление выделили 5 млн руб.

Кроме того, в городе хотят построить еще один причал для маломерных судов и рассматривают возможность расчистки старого причала на левом берегу.

«Такие перемены позволят привлекать в город гораздо больше водных туристов. Не секрет, что сейчас из-за перегруженности причальной стенки мимо Рыбинска проходит достаточное количество теплоходов, город теряет потенциальных гостей»,— было отмечено на турсовете.

Алла Чижова