Стоимость реконструкции «Ленфильма» превысила 300 млн рублей

На реконструкцию павильонов и территории «Ленфильма» в Санкт-Петербурге потратили более 300 млн рублей. Такую цифру озвучил генеральный директор киностудии Фёдор Щербаков, передает ТАСС.

По словам господина Щербакова, стоимость инвестпрограммы составляет 300-320 млн рублей. Сумма пока полностью не израсходована, но в следующем году может увеличиться.

В нее входит ремонт всех коммуникаций, теплотрассы, строительство новой котельной, ремонты фасадов, монтаж студий, кровли, реконструкция музея и капитальный ремонт павильонов.

Отмечается, что «Ленфильму» удалось решить свои финансовые проблемы и на данный момент долгов у киностудии нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП согласовал «Ленфильму» проект благоустройства дворов, которое ведется в рамках превращения территории в открытое общественное пространство.

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