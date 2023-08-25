Экспертиза одобрила проект благоустройства парка Гафури в Уфе

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект благоустройства в Уфе парка им. Гафури и прилегающей к нему территории. Казанский архитектор Гюзель Исхакова пришла к выводу, что запланированные в парке работы не повредят сохранности таких объектов культурного наследия регионального значения, как Госцирк, Русдрам и памятник Ленину. Акт экспертизы опубликован для обсуждения на официальном портале республики.

Подать предложения можно до 13 сентября. Экспертиза проводилась с 17 по 21 августа. Ее заказчиком выступило казанское ООО «Диалог/урбан планинг», с которым в апреле прошлого года администрация Уфы заключила контракт на разработку проекта благоустройства парка имени Гафури и прилегающих территорий общей площадью 25,8 га. Цена контракта составила около 10 млн руб.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен до 31 января текущего года разработать решения по озеленению территории, предусмотреть ее функциональное зонирование, предложить план благоустройства, индивидуальный дизайн малых архитектурных форм.

Раздел документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия по благоустройству парка выполняло ООО «Альбит».

ООО «Диалог/урбан планинг» зарегистрировано в апреле 2019 года в Казани. Учредитель — Алмаз Валиуллин. За 2022 год выручка предприятия составила 14,7 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Венера Хисамова

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