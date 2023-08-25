В Тутаеве появится пешеходная зона

В Тутаеве Ярославской области создадут пешеходную зону. Об этом в ходе рабочей поездки в Тутаевский район заявил губернатор Михаил Евраев, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тутаев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Тутаев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В настоящее время в области пешеходные зоны есть только в Ярославле и Данилове, Михаил Евраев планируется сделать их во всех крупных городах региона.

«Надо сделать так, чтобы в Тутаеве, как и во всех наших районах, была крупная, комфортная пешеходная зона. Не маленький кусочек, а серьезная пешеходная зона, которая станет новой точкой притяжения для жителей, привлечет туристов и даст развитие малому бизнесу»,— сказал губернатор.

В Тутаеве сделать пешеходной хотят Соборную улицу или улицу Моторостроителей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в области идет работа по созданию архитектурной подсветки зданий. Сначала она появилась в Ярославле, а сейчас здания подсвечивают и в районных центрах региона.

Антон Голицын