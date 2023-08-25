В Башкирии в программу развития туризма включат проектирование центра лошади

В Башкирии намерены включить в программу развития внутреннего и въездного туризма проектирование центров башкирской лошади и ловчих птиц. Проект постановления республиканского правительства опубликован на сайте министерства предпринимательства и туризма республики.

Новые центры разместят в Чишминском районе. Мероприятия по проектированию запланированы на текущий год. Объемы и источники финансирования в проекте документа не уточняются.

Ранее в Башкирии создали совет по совершенствованию генофонда лошадей башкирской породы, а также научно-исследовательский институт «Башкирская лошадь». В августе глава Башкирии Радий Хабиров получил свидетельство Роспатента на породу башкирских лошадей. Вручение документа состоялось на проходящем в Баймакском районе фестивале «Башкорт аты» («Башкирская лошадь»).

Наталья Балыкова

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