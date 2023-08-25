В Орловской области выросло число льготников

В Орловской области на 13,5 тыс. увеличилось количество людей, пользующихся льготами по имущественным налогам. Об этом рассказали в управлении ФНС РФ по Орловской области со ссылкой на данные по начислению налогов физлицам по сроку уплаты 1 декабря 2023 года. В целом льготы по имущественным налогам в 2023 году предоставлены более чем на 203,5 млн руб.

В 2023 году 46,5 тыс. налогоплательщиков получили льготы по транспортному налогу, еще около 156 тыс. граждан пользуются льготами по земельному налогу и почти 208 тыс. жителей региона — льготники по налогу на имущество.

Мария Старикова

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