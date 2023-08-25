Застройщик «Оникс» получил компенсационный участок в центре Уфы

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предоставит «Специализированному застройщику ''Оникс''» участок в аренду без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Участок с видом разрешенного использования под многоэтажную застройку расположен вблизи дома №133 на улице Пархоменко, его площадь превышает 5,5 тыс. кв. м. Министерству поручено заключить заключить с застройщиком договор аренды.

Территория будет предоставлена «Ониксу» в качестве компенсации за достройку проблемных объектов жилого комплекса в поселке «Цветы Башкирии». Компания завершала возведение пяти домов, говорится в распоряжении.

ООО «Специализированный застройщик ''Оникс''» зарегистрировано в 2017 году в Уфе. Большая часть уставного капитала не распределена, 0,01% принадлежит Владимиру Кинсфатору. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. За 2022 год ее прибыль составила 2 млн руб., выручка — 13,79 млн руб.

Наталья Балыкова

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