На участие в дистанционном голосовании на выборах воронежского губернатора подано 37 тыс. заявлений

На предстоящих выборах губернатора Воронежской области, которые состоятся 10 сентября 2023 года, не менее 37 тыс. человек изъявили желание голосовать дистанционно. Именно столько соответствующих заявлений подано на портал «Госуслуги», рассказали в избирательной комиссии Воронежской области. В Воронежской области технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет использоваться впервые.

На сентябрьских выборах ДЭГ будет применяться в 24 регионах России и в Москве. Прием заявлений будет вестись до 4 сентября включительно. Проголосовать можно будет с 8 по 10 сентября на сайте vybory.gov.ru или в мобильном приложении.

О претендентах на пост главы Воронежской области читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Никакой массовой агитации не будет».

Мария Старикова