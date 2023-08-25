В Краснодаре каждая одиннадцатая компания меняла рабочий график из-за жары

Этим летом 9% краснодарских работодателей из-за жаркой погоды вводили сокращенный график работы, дополнительные выходные, а также переводили некоторых сотрудников на удаленку. Об этом свидетельствует опрос SuperJob. При этом 90% работодателей режим работы не меняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (13%). Среди наиболее популярных послаблений — сокращенные дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удаленный режим работы», — говорится в сообщении рекрутера.

В начале августа в Краснодарском крае жара достигала 40°C, это считается экстремальной температурой и опасным явлением (ОЯ). В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий снизить нагрузку на подчиненных.

Наталья Решетняк

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