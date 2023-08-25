Свердловская полиция направила в суд дело о краже дизельного топлива из вагонов

Полиция Свердловской области направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга дело о краже дизельного топлива из железнодорожных вагонов. Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в деле фигурирует 16 обвиняемых, ущерб составил 2,8 млн руб.

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По словам полковника Горелых, обвиняемые, использовали приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств вагонов-цистерн и шлангами сливали горючее к себе в канистры. Канистры находились в автомобилях УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66. Вагоны в этом время находились на подъездном пути Шабровский рядом с екатеринбургской нефтебазой. Таким образом топливо из вагонов сливали с февраля по сентябрь прошлого года

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением, в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст.30, чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Сейчас задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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