47% опрошенных свердловчан увольнялись из-за постоянного стресса на работе

Около 47% опрошенных свердловчан хотя бы раз увольнялись с работы из-за постоянно стресса, следует из исследования платформы hh.ru. Чаще всего такие увольнения происходили среди маркетологов (59%), специалистов по управлению персоналом (57%) и бухгалтеров (53%). Еще у 42% жителей Свердловской области такого опыта не былою, а 11% затруднились ответить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, главными причинами стресса на работе для жителей Урала являются неуверенность в завтрашнем дне, а также руководство и новости, социально-политический контекст. «Довольно часто респонденты стрессуют из-за большого объема работы, атмосферы в коллективе и личных проблем, крупных перемен в жизни и коротких сроков для выполнения задач. Реже всего причиной стресса становится график»,— прокомментировала госпожа Осипова.

55% опрошенных работников из Свердловской области справляются со стрессом при помощи сна, по 34% — благодаря разговорам с близкими и спорту. 27% имеют привычку заедать стресс, а 20% практикуют медитации и дыхательные практики.

Еще 18% свердловчан признались, что со стрессом им помогает справиться курение, 15% назвали алкоголь. 11% принимают специальные лекарства, еще столько же борются со стрессом при помощи кофе. Только 9% при стрессе из-за работы обращаются к психологу, а 7% — идут на разговор руководителем.

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