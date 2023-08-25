В Тобольске появился мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В Тобольске (Тюменская область) местные жители соорудили мемориал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, командовавшему бойцами ЧВК, сообщает портал 72.ру. По данным издания, на памятник танку Т-72М в 8-м микрорайоне жители поставили флаг ЧВК «Вагнер» и портреты Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина.

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения самолета мог стать взрыв, произошедший в хвосте. Эксперты полагают, что пробоины в фюзеляже и крыльях свидетельствуют о возможном поражении бизнес-джета ракетой.

Вчера к центру набора бойцов в ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге на ул. Розы Люксембург возложили цветы.

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