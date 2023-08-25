В Новосибирской области 17 женщин стали жертвами махинаций с маткапиталом

В Новосибирской области в отношении восьми местных жителей утверждено обвинительное заключение по делу о махинациях с материнским капиталом. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Злоумышленники с сентября 2020 по октябрь 2021 года обманули 17 женщин. Обвиняемые предлагали им улучшить качество жилья за счет средств маткапитала. Для создания видимости работы они находили жертвам земельные участки по низкой цене в отдаленных районах области. Собственники земли были согласны на отсрочку платежа, после чего участки оформлялись на владельцев сертификатов, в результате чего они получали официальные разрешения на строительство.

«Под видом улучшения жилищных условий обвиняемые заключали с держателями сертификатов мнимые договоры займов от имени кредитного кооператива, сопровождали женщин в отделение банка для снятия с их лицевых счетов средств», - сообщает прокуратура региона.

В завершении преступной схемы обвиняемые сопровождали женщин в отделение Пенсионного фонда РФ, где те направляли заявления о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимым договорам займа. Таким образом, ущерб от действий преступников составил почти 9 млн руб.

В настоящее время дело направлено в Искитимский районный суд.

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Александр Киселев