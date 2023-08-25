Мэру Новосибирска внесено представление из-за работы общественного транспорта

Главе Новосибирска Анатолию Локотю прокуратура внесла представление из-за нарушений в работе общественного транспорта, рассказали в надзорном ведомстве.

Городская прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля провела комплексную проверку муниципального предприятия «Горэлектротранспорт». Она, по данным проверяющих, выявила многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, вскрыла факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции. В частности, у руководителя одного из филиалов в подчинении находился близкий родственник.

«В связи с выявленными нарушениями закона в работе муниципального предприятия и отсутствием должного контроля за его деятельностью прокуратурой внесены представления директору МКП «Горэлектротранспорт» и мэру города, в отношении ответственных лиц возбуждены шесть дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле на автобусной остановке в Новосибирске током убило собаку-поводыря. Это произошло на выходе из троллейбуса, уточнили в мэрии. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что троллейбус перед выходом на линию проходил проверку.

«Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют», – не исключили в мэрии. Власти заверили, что владельцу погибшей собаки будет выплачена компенсация.

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Илья Николаев