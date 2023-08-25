На Урале силовики накрыли производство шаурмы из просроченных продуктов

В Свердловской области накрыли подпольный цех по производству шаурмы из просроченных продуктов, которую поставляли в торговые точки. Как рассказали в СКР по Свердловской области, сейчас следователи начали процессуальную проверку на предмет наличия признаков ст.238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сообщается, что производство шаурмы располагалось в одном из хозяйственных помещений. По предварительным данным, в подпольном цехе изготавливали шаурму, этикетки переклеивались на более свежие, после чего продукцию поставлялся в различные торговые точки города.

Силовики выясняют, в какие именно торговые точки поступала просроченная продукция, а также устанавливаются все участники этой деятельности. Во время проверки также будет дана оценка действиям контролирующих органов по соблюдению миграционного законодательства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте