Томский суд рассмотрит дело о столкновении самолета с ограждением

В Томской области в суд направлено дело командира самолета Ан-2, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на два года), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как считают следователи, в мае прошлого года пилот при заходе на посадку допустил нарушение техники пилотирования. В результате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением посадочной площадки.

Владельцу самолета был причинен крупный ущерб на сумму более 3 млн. руб.

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Оксана Павлова