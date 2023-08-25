«Авангард» завершил участие в Кубке Блинова в Омске волевой победой над уфимцами

Омский «Авангард» занял третье место на домашнем Кубке Блинова — предсезонном турнире пяти команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В своем последнем матче хозяева обыграли уфимский «Салават Юлаев».

Победа оказалась волевой — в начале второго периода «Салават Юлаев» вел со счетом 2:0. Но еще до конца 20-минутки хозяева исправили ситуацию, забив три гола. Шайбы на счету Кирилла Панюкова, Владимира Ткачева и Никиты Холодилина. В третьем периоде счет 3:2 в пользу «Авангарда» не изменился.

Турнир завершится 25 августа матчем астанинского «Барыса» с нижнекамским «Нефтехимиком». Но на итоговое положение команд его исход не повлияет. «Барыс» выиграл Кубок Блинова досрочно, ярославский «Локомотив» финишировал вторым.

27 августа на Соборной площади Омска состоится презентация «Авангарда». Чемпионат КХЛ сезона 2023/2024 омичи откроют домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 2 сентября.

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Валерий Лавский