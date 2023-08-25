Сбер представил собственные технологические разработки на X Международном форуме «Технопром-2023»

Сибирский Сбер стал участником X Международного форума технологического развития «Технопром-2023», который проходит при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» и правительства Новосибирской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сбера Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

В рамках работы форума Сбер как одна из ведущих технологических компаний России представил участникам выставочный стенд с презентацией своих технологических сервисов, созданных для государства, бизнеса и частных клиентов, собственных разработок на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений для приоритетных отраслей экономики. Его посетили заместитель председателя Правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, представители министерств, ведомств и бизнес-сообществ.

В области медицины Сбер представил сервис СберЗдоровье* — платформу для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также программу медицинского обслуживания для бизнеса «Корпоративное здоровье». В области образования Сбер презентовал собственную платформу Edutoria, которая поможет замотивировать пользователей регулярно обучаться и углублять свои профессиональные навыки благодаря «Образовательной страховке». С помощью платформы можно провести диагностику по матрице компетенций от Сбера и составить индивидуальный план развития сотрудников. На стенде участники форума могли ознакомиться и с работой «Школы 21». Это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет получает востребованную ИТ-профессию, приобретая практические навыки программирования, а также гибкие навыки.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Группа компаний ЦРТ — партнер Сбера — представила ряд решений на основе ИИ. Среди них — голосовой робот Voice2Med, оптимизирующий запись на прием к врачам. Работающий на основе ИИ, он позволяет переводить речь врача в текст и экономит более 20% времени медработников на заполнение медицинских протоколов. При заполнении структурированных электронных медицинских документов (CЭМД) Voice2Med экономит более 50% времени, избавляя врачей от рутины. Решение уже применяется в нескольких медицинских учреждениях Новосибирска, в 68 регионах России и продолжает масштабирование. Еще одна разработка группы ЦРТ — система компьютерного зрения. Она работает в составе АПК «Безопасный город» в Новосибирске, помогает обеспечивать безопасность и комфорт.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

Гостям стенда Сбер также представил собственную облачную цифровую платформу Platform V, которая обеспечивает технологическую независимость компании. Это полностью импортозамещенный продукт, аттестованный регуляторами.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Всего в программе “Технопрома-2023” предусмотрено более 200 различных событий. Представители 78 регионов России и 39 зарубежных стран работают в рамках форума. Самые крупные делегации представлены Китаем, Беларусью, Сенегалом, Бразилией, Пакистаном, странами Африки. Конечно же, мне очень приятно, что технологический форум вызывает такой большой интерес».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк»:

«Сбер впервые за годы участия представил собственный стенд на “Технопроме-2023”. Мы постарались отразить в нем приверженность к технологическим трендам, представив гостям наши самые актуальные разработки на базе технологий ИИ. Многие из участников форума смогли подробнее узнать о современных цифровых медицинских и образовательных сервисах от Сбера, в том числе попробовать свои силы в прохождении демо-версии отборочной игры от “Школы 21”. Все наши продукты успешно функционируют на уровне как частных пользователей, так и бизнес- и государственных компаний».

ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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