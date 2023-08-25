Главные новости к утру 25 августа

Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины, все они сбиты. Также над Калужской областью силы ПВО уничтожили украинскую ракету С-200.

Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов, причины не назывались. К утру они возобновили работу.

Как узнал «Ъ», Минцифры хочет ужесточить условия включения российского софта в реестр. Речь идет о том, чтобы отечественное ПО было совместимым минимум с двумя российскими операционными системами и процессорами, включенными в реестр Минпромторга.

Экс-президент США Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме штата Джорджия в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года. В тюрьме его сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и отпустили под залог в $200 тыс.

Производители минтая и сельди просят субсидии из бюджета на перевозку своей продукции с Дальнего Востока в центр страны, выяснил «Ъ». По разным оценкам, на это потребуется 500–700 млн руб.

Пентагон сообщил, что США начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 в октябре на базе в штате Аризона. В сентябре пилоты должны будут пройти обучение английскому языку.

Как стало известно «Ъ», производитель аудиоаппаратуры Harman, владеющий брендом JBL, добивается компенсации за нарушение своих патентов. Он требует выплат с владельца бренда музыкальных центров Vipe, а также с «М.Видео» и «Эльдорадо».

Структура инвестфонда «Сигнет Инвестиции» закрыла сделку по покупке крупного в Забайкалье агрохолдинга «Комсомолец». Он управляет почти 190 тыс. га, но в последнее время этот производитель был убыточен.

Киностудия Warner Bros отложила выход сиквела «Дюны» с ноября на 15 марта 2024 года. Причиной стала забастовка голливудских актеров, из-за которой они не могут участвовать в продвижении кинокартины.

О предстоящих событиях 25 августа — в анонсах «Ъ».