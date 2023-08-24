В Курской области при обстреле Елизаветовки и Теткина повреждены три дома

Вечером 24 августа со стороны Украины были обстреляны село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт.

По его словам, в Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы, а также пробита газовая труба. В Теткине разрушений не зафиксировано. «Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы. Всем окажем необходимую помощь в ремонте», — отметил господин Старовойт.

Пострадавших при обстреле нет, добавил губернатор.

Александр Прытков

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