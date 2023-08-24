Главные новости за 24 августа. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

В Центральном, части Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа с 25 до 27 августа дороги отключат холодную воду в сотнях домов. Ограничение водоснабжения связано со строительством дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева.

Компания «Стинэк» расторгла контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом на 300 млн рублей по соглашению сторон. Причины не раскрываются, к работам подрядчик так и не приступил.

В Пути регионов Кубка России по футболу остался только один представитель Черноземья — белгородский «Салют».

Экипажем разбившегося самолета, на борту которого находился Евгений Пригожин, командовал живший в Воронеже уроженец Тамбовской области Алексей Левшин.

Нераспроданные участки и здания Липецкой ипотечной корпорации могут подешеветь на 1,3 млрд рублей. Цена отсечения активов может составить 589,2 млн.

Андрей Коченков признался в убийстве воронежского фитнес-тренера.

В Белгородской области особый противопожарный режим продлен до 13 сентября. Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, способствующей возникновению в лесах региона высокой пожарной опасности.

Воронежский музей ВДВ строится с отклонениями от проекта и с экологическими нарушениями. Это выявила проверка Росприроднадзора.