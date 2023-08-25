«АукцЫон» под «Битву органов», книжная ярмарка и фестиваль кино

На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге пройдет книжная ярмарка и международный фестиваль кино, а первый день осени начнется с рок-музыки. В сегодняшний пятничный вечер можно будет послушать хиты из мюзиклов и рок-опер в клубе «Космонавт» или классическую музыку в «Петрикирхе». О том, какие мероприятия закроют летний сезон в городе, читайте в традиционной культурной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист российских мюзиклов Александр Казьмин

Фото: личная страница ВКонтакте Артист российских мюзиклов Александр Казьмин

Фото: личная страница ВКонтакте

В завершающий день рабочей недели, 25 августа, в клубе «Космонавт» состоится сольный концерт «F5» артиста российских мюзиклов Александра Казьмина. В программе выступления — композиции из мюзиклов и рок-опер, хиты мировой музыки, популярные саундтреки к фильмам и аниме. Гостями концерта станут артист Ярослав Баярунас и музыкант Jackie-O, адаптирующий на русский язык саундтреки из аниме, игр и фильмов.

Провести пятничный вечер можно будет и под классическую музыку. 25 августа лютеранский собор «Петрикирхе» приглашает на уже ставшую традиционной «Битву органов». Два органиста будут по очереди исполнять произведения, написанные великими композиторами разных эпох. Организаторы концерта, Amadeus Concerts, обещают слушателям представить традиционный для Европы формат музыкальных поединков и подарить новый взгляд на органную музыку.

На следующий день, 26 августа, в «Петрикирхе» пройдет еще один органный концерт — «Бах vs Бетховен». Музыканты исполнят произведения Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. Организаторы предлагают зрителям сравнить, что производит на них более сильное впечатление: «объемная, испепеляющая созерцательность Баха» или «могучая лирика» Бетховена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Струнный ансамбль «Амадеус» в составе: Алиса Ермакова — флейта, Лариса Елина — сопрано

Фото: amadeusconcerts.ru Струнный ансамбль «Амадеус» в составе: Алиса Ермакова — флейта, Лариса Елина — сопрано

Фото: amadeusconcerts.ru

Еще один концерт классической музыки в этот же день пройдет в амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове. Произведения Антонио Вивальди исполнит струнный ансамбль «Амадеус» в составе: Алиса Ермакова — флейта, Лариса Елина — сопрано. Организаторы отмечают, что Вивальди понятен современному слушателю, потому что его музыка яркая и стремительная, и даже кажется менее академической, чем произведения Баха или Бетховена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Севкабель Порт». Книжная ярмарка

Фото: vk.com / sevcableport «Севкабель Порт». Книжная ярмарка

Фото: vk.com / sevcableport

В последние летние выходные, 25–27 августа, в пространстве «Севкабель Порт» пройдет большая книжная ярмарка — «Гаражка издательства МИФ». На ярмарке можно будет приобрести книжные новинки из типографии, а также редкие экземпляры, которых уже нет в магазинах. Книги найдутся для всех возрастов и любителей разных жанров. В лектории выступят авторы издательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гала-концерт звезд оперы и балета в рамках фестиваля «Классика и современность»

Фото: alexandrinsky.ru Гала-концерт звезд оперы и балета в рамках фестиваля «Классика и современность»

Фото: alexandrinsky.ru

29 августа в Александринском театре состоится гала-концерт звезд оперы и балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Организатором концерта выступила некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив». Со сцены прозвучат знаменитые отрывки из известных постановок: «Самсон и Далила», «Кармен», «Лебединое озеро», «Дон Кихот». В программе примут участие народный артист России Фарух Рузиматов, оперная прима Большого театра Ирина Долженко (меццо-сопрано), прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша

Фото: «Флагшток» Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша

Фото: «Флагшток»

30 августа петербуржцы смогут проводить лето вместе с группой «АукцЫон» в общественном пространстве «Флагшток». Одна из самых ярких петербургских групп выступит с концертной программой, которая по принятой в группе традиции заранее не известна. Творчество «АукцЫона», как отмечают организаторы концерта, это сплав стилей и жанров, среди которых новая волна, пост-панк и джаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Фото: Lendoc Film Festival Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival

Фото: Lendoc Film Festival

Любителей кинематографа в конце августа порадует международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival, который пройдет с 25 по 29 августа сразу на нескольких площадках — на киностудии «Лендок», в кинотеатрах «Аврора», «Дом Кино» и «Родина», а также в киноцентре «Ленфильм». Зрителей ждут две конкурсные программы, игровое и неигровое кино. Всего покажут 24 фильма, среди которых три мировые и две российские премьеры. Организаторы фестиваля рассказывают, что его история началась с идеи познакомить петербургского зрителя с национальным кино Азербайджана, Киргизии, Грузии, Казахстана. Фильмы, которые отбирают для фестиваля, обычно не выходят в широкий прокат, но при этом становятся участниками крупных международных кинофестивалей (например, Венецианского и Шанхайского) и даже выдвигаются на «Оскар».

В первый день осени, 1 сентября, в открытом пространстве Roof Place на крыше бывшей фабрики на Васильевском острове пройдет концерт рок-группы «Слот». Музыканты выступят с «крафтовой» программой «Мэшап шоу», в которой любимые поклонниками песни будут замиксованы с треками коллег по сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апликация Гавриила Лубнина

Фото: галерея Борей Апликация Гавриила Лубнина

Фото: галерея Борей

В галерее «Борей» еще неделю можно увидеть выставку легендарного петербургского художника, поэта, музыканта Гавриила Лубнина — «Анжела» и заслуженного художника России Аллы Давыдовой — «Города и годы». Алла Давыдова через живопись и графику пытается постичь сущность «гения места» — архитектурного объекта в городе. Экспозиция — это авторские «путевые заметки», в которых знаковые и исторически значимые сооружения преобразованы талантом художника.

Гавриил Лубнин представит работы, созданные в 2022–2023 годах в технике аппликации. Сам автор называет эту серию работ «экспромтом, импровизацией с единственной мыслью, чтоб было радостно на душе». Закрытие обеих выставок состоится 2 сентября.

В субботу, 26 августа, футбольный клуб «Зенит» принимает «Урал» из Екатеринбурга. Гости приезжают в качестве одного из лидеров данной части чемпионата, и петербуржцам придется доказывать свой статус чемпионов.

Подготовили Дмитрий Крашенинников, Надежда Ярмула