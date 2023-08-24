«Яндекс Погода»: 25 августа в Черноземья будет облачно с прояснениями, до +23°

В пятницу на всей территории Черноземья ожидается облачная с прояснениями погода, а среднесуточная температура составит от +18° до +23°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего в этот день будет в Белгороде, где температура воздуха прогреется до +23°. Наиболее прохладная погода ждет жителей Тамбовской области, где отметка термометра достигнет лишь +18°. В остальных регионах Черноземья 25 августа будет облачно с прояснениями: в Липецкой области температура воздуха составит +19°, в Воронежской и Орловской термометры покажут до 20°, а в Курской - до +21°.

Владимир Зоркий

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