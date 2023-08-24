Пушилин доложил Путину о подготовке к выборам в ДНР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Среди прочего обсуждалась подготовка к выборам в местные законодательные собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Пушилин (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но, опять-таки, с силовым блоком система отработана»,— сказал господин Пушилин и заверил, что власти ведут комплексную работу по обеспечению безопасности на выборах (цитата по ТАСС).

Также врио главы ДНР доложил президенту о перераспределении пенсий в регионе: после перерасчета размер пенсии вырос с 13 тыс. до 19 тыс. руб. Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость присоединения региона к российским программам подготовки и переподготовки медперсонала.

Также они обсудили ситуацию с крушением бизнес-джета в Тверской области, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

10 сентября в единый день голосования в подконтрольной России части Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР, ЛНР пройдут выборы в местные законодательные собрания. В ночь на 23 августа Владимир Путин провел встречи с врио главы Запорожской области Евгением Балицким и врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.