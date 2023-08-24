Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пушилин доложил Путину о подготовке к выборам в ДНР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Среди прочего обсуждалась подготовка к выборам в местные законодательные собрания.

Денис Пушилин (слева) и Владимир Путин во время встречи

Денис Пушилин (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Денис Пушилин (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но, опять-таки, с силовым блоком система отработана»,— сказал господин Пушилин и заверил, что власти ведут комплексную работу по обеспечению безопасности на выборах (цитата по ТАСС).

Также врио главы ДНР доложил президенту о перераспределении пенсий в регионе: после перерасчета размер пенсии вырос с 13 тыс. до 19 тыс. руб. Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость присоединения региона к российским программам подготовки и переподготовки медперсонала.

Также они обсудили ситуацию с крушением бизнес-джета в Тверской области, в списке пассажиров которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

10 сентября в единый день голосования в подконтрольной России части Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР, ЛНР пройдут выборы в местные законодательные собрания. В ночь на 23 августа Владимир Путин провел встречи с врио главы Запорожской области Евгением Балицким и врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...