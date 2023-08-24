В Воронежской области при губернаторе создан совет для профилактики алкоголизма

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал распоряжение о создании координационного совета по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения региона. Совет призван «собирать и анализировать информацию» по указанной тематике, а также готовить предложения федеральным и местным органам власти.

В правительстве области уточнили, что координационный совет имеет право запрашивать у чиновников необходимую информацию; приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления, госучреждений, общественных организаций; создавать постоянные и временные рабочие группы; принимать решения, «имеющие рекомендательный характер».

В начале августа стало известно, что власти собираются сократить время продажи алкоголя в Воронежской области на час, до 22:00. За первое полугодие 2023-го в регионе 96 человек умерли от последствий употребления алкоголя. За весь прошлый год от токсического действия этилового спирта скончались 217 воронежцев, от отравления суррогатами — 11 человек.

В начале мая на проблему острых отравлений алкоголем в Воронежской области внимание губернатора обратил президент Владимир Путин. За прошлый год в регионе потребление крепкого спиртного увеличилось на 11%.

Владимир Зоркий

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