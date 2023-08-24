Ярославские риелторы подозреваются в даче взяток сотрудникам Росреестра

СК РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении двух женщин-риелторов за дачу взяток сотрудникам Росреестра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

По данным следствия, 44-летняя подозреваемая дала взятку специалисту-эксперту межмуниципального отдела по Тутаевскому и Большесельскому районам государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области за регистрацию недвижимости в сокращенные сроки. 46-летняя подозреваемая тоже дала взятку сотруднику Росреестра за совершение аналогичных действий. Женщинам предъявлены обвинения. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении 44-летней подозреваемой возбуждено дело по ч. 2 ст.291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий), в отношении 46-летней — ч.1 ст.291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).

«В отношении взяткополучателя, который обвиняется в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), уголовное дело находится на завершающей стадии расследования»,— подчеркнули в пресс-службе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в суд в Ярославле направлено уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации недвижимости регионального Росреестра по обвинению в получении взяток. По версии обвинения, сотрудница Росреестра получила 74 тыс. руб. от риелтора за регистрацию недвижимости в сокращенные сроки. При аналогичных обстоятельствах сотрудница получила еще 26 тыс. руб.

Алла Чижова