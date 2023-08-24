Власти Воронежа планируют запустить движение по двум очередям Остужевской развязки к концу осени

К концу осени в Воронеже может полноценно запуститься движение полностью по всем элементам первых двух очередей Остужевской развязки. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин. Он надеется, что начинанию «поспособствуют погодные условия».

Сейчас движение здесь происходит по урезанной схеме. «Мы пониманием, что она неполноценна и в любом случае создаются пробки, неудобства для горожан. На месте проговорил с подрядчиками, заверили, что никаких серьезных сложностей при выполнении работ сейчас они не прогнозируют, все силы мобилизованы, темпы наращены», — заверил господин Кстенин.

В то же время, отметил он, строительство является технологически сложным: «То, что мы видим над землей — это только половина того, что происходит на самом деле. Здесь огромное количество инженерных коммуникаций, причем большого диаметра. Их необходимо выносить из зоны производства работ, убирать с потенциальных проезжих частей, выводить таким образом, чтобы они потом были пригодны для ремонта без остановки движения и вскрытия асфальта на новой развязке».

Общая стоимость двух этапов превышает 4,2 млрд руб. Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2019 году получила петербургская компания «Возрождение», на второй этап в 2022 году — воронежское СМУ-90 за 1,7 млрд. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд, вторая — до 2,1 млрд.

На днях было досрочно переключено 6173206 движение с нового моста Остужевской развязки на старый. Новая схема необходима для завершения работ в пришовных зонах и обновления разметки на новом мосту, который был доступен для транспорта с сентября 2022 года. На 31 августа планируется пуск по обоим путепроводам по постоянным схемам. Каждый из них будет предназначен для проезда в своем направлении.

О планах по транспортному развитию Воронежа до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"».

Александр Прытков

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