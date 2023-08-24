В воронежском райцентре Лиски проверят торговые точки на предмет выявления сибирской язвы

Глава администрации Лискинского района Воронежской области Игорь Кирнос поручил чиновникам и местной станции по борьбе с болезнями животных провести «комиссионный выезд» в торговые точки и специализированные магазины по продаже мяса в Лисках.

Господин Кирнос пояснил, что дал такое поручение в связи с выявлением в регионе очага сибирской язвы. «Чтобы обезопасить жителей от некачественной продукции, мониторинг наличия сопроводительных документов на мясную продукцию будет проводиться на постоянной основе», — написал глава района.

Режим ЧС из-за сибирской язвы был введен в Панинском районе. После этого в больницу был доставлен один заболевший человек, а на рынке «1000 мелочей» в центре Воронежа был обнаружен очаг инфекции. После этого региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, которые повлекли по неосторожности распространение эпизоотий.

По данным воронежского управления Роспотребнадзора на 23 августа, новых случаев заражения сибирской язвой не выявлено.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Язве так можно».

Александр Прытков

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