В Краснодаре школу на 1550 мест по улице Обрывной начнут строить в ноябре

Образовательное учреждение на 1550 мест в Центральном округе Краснодара начнут возводить в ноябре 2023 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, из краевого бюджета уже выделили средства на реализацию проекта. На 61 внеочередном заседании гордумы приняли решение о финансировании строительства.

Готовый проект школы на улице Обрывной, 11 уже прошел государственную экспертизу. Здание площадью 27 тыс. кв. м расположится на территории около 3 га. Помимо классов, в учебном заведении разместят два актовых, несколько спортивных залов и столовую. Двор учреждения оборудуют несколькими спортивными площадками.

Также на улице Обрывной хотят построить детский сад на 575 мест. Проект уже готов и ждет выделения средств из регионального бюджета. Кроме того, на территории школы №96 по улице Кореновской сделают новое спортивное ядро за счет краевой субсидии. Проект включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, две волейбольные площадки, одну игровую, одну баскетбольную и площадку для прыжков в длину. Начать работы планируют в конце августа, а закончить в декабре 2023 года.

Георгий Ефименко

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