Утвержден расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу представил расширенный состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Всего в список вошли 36 футболистов. Впервые сборы с национальной командой могут провести защитники Сергей Волков («Краснодар») и Виктор Александров («Пари НН») и полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов (оба из «Краснодара»), Александр Юшин и Андрей Егорычев («Урал»).

Согласно перечню, опубликованному на сайте Российского футбольного союза (РФС), в сборах примут участие вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»), а также Михаил Кержаков («Зенит») и Антон Шунин («Динамо»).

Кроме Волкова и Александрова среди защитников, которые поедут на сборы,— Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов («Спартак»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

В Новогорск также отправятся полузащитники Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Антон Зиньковский («Спартак»), Максим Мухин, Иван Обляков (ЦСКА), а также Алексей Миранчук («Аталанта») и Александр Головин («Монако»).

Для участия в сборах также утверждены нападающие Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

Учебно-тренировочный сбор в Новогорске начнется 4 сентября и продлится до 12 сентября. В РФС уточнили, что о товарищеских матчах российской сборной будет объявлено дополнительно.

28 февраля 2023 года UEFA и FIFA исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров. Решение было принято на фоне ввода российских войск на Украину в 2022 году. Из-за решения UEFA и FIFA сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, также российская национальная команда не участвует в отборе на Евро-2024. Заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах также отклонили.

Милена Костерева