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Коммерсантъ FM
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«Создатели видят в своем творении мастера портретной съемки»

Александр Леви — о Reno10 5G

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новой модели смартфона от Oppo, которая подойдет тем, кому важны возможности камеры.

Фото: Oppo

Фото: Oppo

Модели из семейства Oppo Reno всегда были сфокусированы на фотографических возможностях смартфона. Не стала исключением и новинка этой серии — Reno10 5G, которую я недавно протестировал.

Стоит признать, китайские вендоры вообще, и полный состав конгломерата BBK, в частности — Vivo, Realme и Oppo — нащупали формы, линии и объемы, которые укладываются в формулировку «универсальный приятный дизайн».

У Reno10 5G матовый, но при этом переливающийся задник, скругленные бока тушки и понятная попытка создать уникальный блок фотокамер. В его верхней половине расположился массивный круг основного 64 Мп сенсора. Сразу под ним горизонтально распласталась вспышка. Нижнюю половину блока в черном поле заняли теле- и широкоугольный объективы. Визуально эта конструкция напоминает «открывашку» на алюминиевых банках, но со своим делом справляется отменно.

Только стоит уточнить, что создатели Reno10 5G видят в своем творении мастера портретной съемки. И конкретно этот статус оправдан. Особенно мне понравилась естественность в изображениях лиц, тем более в сложных условиях освещения, когда ошибиться просто. Тут конечно стоит благодарить умные алгоритмы обработки, но также весьма значим для результатов и флагманский 32 Мп портретный телеобъектив Sony IMX709.

Основная камера с вдвое большим разрешением справится в других, отличных от портретной съемки, случаях. Правда, максимальное качество накладывает ограничения на увеличение картинки. Про фронтальную камеру, как и про работу в режиме видео, ничего плохого сказать не могу, но и похвалить их возможности не за что. Замедленная съемка заявляет режимы в 480 и 960 кадров в секунду. Но их реализация не добавляет удовольствия, а вызывает когнитивное переутомление.

Так что с возложенным разработчиками бременем портретного смартфона Reno10 5G справляется отлично. В остальном это хорошая модель. Создатели не поскупились на новейший 6 nм процессор Mediatek Dimensity 7050. Оперативная память на 8 ГБ по желанию пользователя удваивается за счет резерва из хранилища. Максимальная емкость накопителя в новинке Oppo 256 ГБ.

Кроме того, в распоряжении пользователя стереозвук, Amoled-дисплей с частотой до 120 ГЦ и защитой Asahi Glass, батарея на 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

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