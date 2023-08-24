ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия 2023-го объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн руб., увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тыс. человек, к услугам которых более 30 премиальных офисов по всей России. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами: число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

Магазины Decathlon могут открыться до конца года. Такое мнение высказал ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, до сих пор неизвестно, кто будет являться покупателем. Основная инфраструктура, включая персонал и логистику, уже готова, остается лишь вопрос о поставках товаров.

«ЯндексТакси» начал тестировать иранские седаны Iran Khodro Tara. Как сообщают «Известия», машины для российского агрегатора были сделаны в упрощенной комплектации и с автоматической коробкой передач. В первой партии всего 12 легковушек. По словам одного из собеседников, эксперимент не обязательно приведет к масштабной закупке этих автомобилей.