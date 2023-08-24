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Гидрометцетр: на Кубани сохраняется атмосферная засуха

В отдельных районах Краснодарского края, включая северные, юго-западные и местами центральные, сохраняется атмосферная засуха на уровне опасного явления (ОЯ), сообщили в региональном Гидрометцентре. При этом прекратились суховеи, этому поспособствовало ослабление жары и повышение влажности воздуха.

На территории Черноморского побережья и города Краснодар до 25 августа продолжает действовать режим чрезвычайной пожароопасности 5-го класса в связи с установлением высокой температуры воздуха.

Наталья Решетняк

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