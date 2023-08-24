В Крымске загорелся склад на площади 250 кв. м

Крупный пожар произошел в кубанском Крымске, загорелся склад рядом с кровельным центром на ул. Коммунистической. Кадры ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в 12:17 на площади 250 кв. м. В 12:32 пожар был локализован.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на месте продолжают работать оперативные службы, причины пожара выясняются.

18 августа в Новороссийске потушили пожар на грузовом терминале. Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. В экстренных службах сообщили, что горели деревянные поддоны.

Наталья Решетняк

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