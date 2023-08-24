В СКР требуют повторный доклад об исчезновении на Кубани мужчины 20 лет назад

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин запросил доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении мужчины в 2003 году после пересечения границы в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В марте 2003 года мужчина выехал из Тульской области на грузовом авто, прошел оформление в таможне Сочи и пересек границу между Россией и Абхазией. Больше его никто не видел, он считается пропавшим без вести. В комментариях соцсетей Александру Бастрыкину поступило обращение о несогласии с ходом расследования.

Неоднократные ходатайства заявителя о допросе предполагаемого подозреваемого в преступлении и его соучастников были проигнорированы. Председатель СКР потребовал доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Георгий Ефименко

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