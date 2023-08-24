Татьяна Москалькова помогла женам ярославских военных найти пропавших мужей

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова помогла женам ярославских военнослужащих установить связь с мужьями. Об этом сообщает региональный омбудсмен Сергей Бабуркин на своей официальной странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К уполномоченному по правам человека в Ярославской области обратились жены двоих участников СВО, служащих по контракту.

«Они просили помощи в получении сведений о своих мужьях, с которыми потеряли всякую связь. Женщины рассказали, что их родные находились в Запорожской области. Раньше мужья иногда звонили, также можно было связаться с замполитом части. Но уже около недели ни от кого нет ни звонков, ни ответов на сообщения. От сослуживцев они узнали, что после очередной боевой операции их мужья не были обнаружены ни среди погибших, ни среди раненых»,— рассказал Сергей Бабуркин.

Сергей Бабуркин попросил подключиться к поиску пропавших Татьяну Москалькову.

«И вот день назад было получено известие, что оба ярославца находятся в госпитале после ранений, и эти ранения не представляют серьезную угрозу для жизни»,— добавил омбудсмен.

Антон Голицын