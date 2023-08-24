В Белгородской области особый противопожарный режим продлен до 13 сентября

Белгородские власти продлили действие особого противопожарного режима на землях лесного фонда до 13 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Такое решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, способствующей возникновению в лесах области высокой пожарной опасности.

На время действия режима ограничено пребывание жителей в лесах и въезд в них транспортных средств. Также не допускаются культурно-массовые и спортивные мероприятия, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для физических лиц от 40 до 50 тыс. руб., для должностных — от 60 до 90 тыс. для юридических — от 600 тыс. до 1 млн. За более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ (до десяти лет лишения свободы).

Режим в Белгородской области был введен 5941097 с 20 апреля и с тех пор не раз продлевался.

Аналогичный запреты действуют во всех регионах Черноземья, кроме Орловской области. Там режим сначала сняли с 26 мая, потом ввели с 12 июля, а затем снова отменили в начале августа.

О рисках пожаров в августе в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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