Замена светильников в 51 муниципалитете обойдется в 152,7 млн рублей

Администрации городов, сел и районов Башкирии по итогам конкурса заключили контракты на выполнение работ по улучшению систем наружного освещения с ООО «Рефстройпроект», сообщается на сайте госзакупок. Победитель предложил исполнить контракты по совокупной начальной цене — 152,7 млн руб. Второй участник, не названный в протоколе, готов был выполнить работы по аналогичной цене.

В совместной закупке участвует 51 заказчик, в том числе администрации Уфимского района и управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Работы необходимо выполнить в течение 45 дней. Подрядчик должен демонтировать ртутные светильники и установить светодиодные.

Майя Иванова

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