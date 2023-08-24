Воронежское СИЗО-1 возглавил Дмитрий Верняев

Следственный изолятор №1 в Воронеже возглавил майор Дмитрий Верняев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Дмитрию Верняеву 34 года. Он окончил Воронежский институт ФСИН России. Карьеру начал там же, за 16 лет дослужился до заместителя начальника вуза.

Начальником СИЗО-1 он был назначен в том числе за профессионализм, «основанный на прочных знаниях законодательства и многолетнем опыте работы в учреждении», а также личные качества — «целеустремленность, порядочность, корректность».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте