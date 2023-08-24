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Заместителем начальника тамбовского СКР стал Андрей Чапанов из подмосковного ведомства

Приказом председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на должность заместителя руководителя тамбовского управления назначен полковник юстиции Андрей Чапанов. Это следует из данных на сайте ведомства.

Андрей Чапанов в 2003 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция». С мая 2003 по сентябрь 2007 года служил в пензенской прокуратуре. Затем был заместителем и позже затем и руководителя отдела по расследованию особо важных дел в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре. С января 2011 по сентябрь 2020 года работал в пензенском управления СКР руководителем отдела по расследованию особо важных дел и руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел в аппарате следственного управления. В декабре 2021 года перешел в управление по Московской области. Был заместителем руководителя первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) — руководителем третьего следственного отдела (по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних).

В тамбовском ведомстве Андрей Чапанов пришел на смену Александру Супруну, который в мае был назначен первым заместителем руководителя управления СКР по республике Дагестан.

Иван Недокопов

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