Почти сотней боеприпасов атаковали украинские военные Белгородскую область за прошедшие сутки

За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 95 различных снарядов и сброшено три боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 26 прилетов. По селу Козинка выпущено девять минометных снарядов, по окраине села Сподарюшино — восемь, по окраине села Дроновка — шесть, по окраине села Пороз — три. Здесь же с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В Козинке в девяти частных домовладениях посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна, поврежден один легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В Шебекинском горокруге зафиксировано 26 прилетов. По селу Середа выпущено десять минометных снарядов, по поселку Красный и селу Новая Таволжанка — по пять, по хутору Панков — четыре, по МАПП «Шебекино» — два. В трех частных домовладениях Новой Таволжанки повреждены окна и кровля. Пострадавших нет.

В Краснояружском районе зафиксирован 21 прилет. По окраине поселка Задорожный выпущено шесть артиллерийских снарядов, по окраинам сел Колотиловка и Теребрено — по пять, по окраине села Вязовое — четыре артиллерийских и один минометный. Также на окраине Колотиловки с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В Задорожном повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

В Белгородском районе зафиксировано 18 прилетов. По селу Красный Хутор выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Устинка и МАПП «Нехотеевка» — по пять. Также на пункт пропуска с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано четыре минометных прилета на окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.

О гибели людей 23 августа в белгородском санатории после обстрела читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Поляна покраснела под огнем».

Александр Прытков

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