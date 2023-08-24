Тюменца, устроившего смертельное ДТП со своей женой, осудили на 10 лет

Тюменца Дмитрия Ширяева отправили в колонию общего режима на 10 лет годам за смертельное ДТП, в котором погибла его жена и водитель другого автомобиля. 44-летнего мужчину признали виновным по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как установил суд, в мае 2023 года жена подсудимого уехала с детьми к своей матери. Когда мужчина вернулся домой, то обнаружил, что в квартире никого нет он лег спать. Но ночью проснулся и позвонил супруге. Она сказал ему, что не вернется сегодня домой. Дмитрий Ширяев решил сам приехать и забрать жену домой.

Подъехав к дому тещи он увидел, что навстречу ему движется «Лада гранта», на переднем пассажирском сидении которого сидела его жена. Мужчина решил перегородить им дорогу, но автомобиль его объехал. Тогда он развернулся и поехал за ними.

Двигаясь со скоростью около 90 км/ч мужчина решил обогнать машину, где ехала жена и выехал на полосу встречного движения, но столкнулся с «Ладой». После этого машина врезалась в нежилое здание.

В ДТП погибли жена подсудимого и водитель «Лады». Подсудимый мужчина после аварии скрылся с места ДТП.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте