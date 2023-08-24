Мэрия Нефтекамска вновь пытается взять кредит на 110 млн рублей

Администрация Нефтекамска в третий раз пытается открыть возобновляемую кредитную линию на 110 млн руб. для покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств, сообщается на сайте госзакупок. Итоги аукциона будут подведены 1 сентября. Начальная цена контракта составляет 14,3 млн руб., его профинансирует бюджет города. Эта сумма включает в себя процентную ставку в размере 12%, в том числе плату за открытие кредитной линии, за обслуживание кредита.

Кредит необходимо погасить до сентября 2024 года.

В июне и июле текущего года администрация Нефтекамска уже размещала аналогичные аукционы на открытие кредита. Тогда начальная стоимость контракта была ниже — 9,4 млн и 10,45 млн руб. Заявок от банков не поступило.

Дефицит бюджета Нефтекамска в текущем году составляет 120 млн руб.

Майя Иванова

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