Госэкспертиза одобрила установку памятника Муртазе Рахимову в парке имени Ленина

Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка имени Ленина в Уфе, во время которого планируется установить памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Работы будет проводить ООО «Альбит».

Памятник установят в центре одного из нижних ярусов парка. Площадка, на которой разместят мемориал, имеет круглую форму и выполнена в виде каскада гранитных террас. В ее центре планируется установить гранитный двухступенчатый постамент с бронзовой скульптурой Муртазы Рахимова высотой 3,9 м. Позади статуи будет расположен монументальный пилон («знамя»), облицованный мансуровским гранитом с резной вставкой в виде ленты с башкирским орнаментом. На пилон нанесут карту республики, текст первой статьи Конституции Башкирии на двух государственных языках, принятой при господине Рахимове, а также бронзовые рельефы, посвященные истории республики.

Напротив центрального пилона с фигурой первого президента будут расположены еще два пилона с бронзовыми рельефами, посвященные промышленности и сельскому хозяйству. На их торцах, на бронзовых орнаментальных лентах, будут изображены четыре ордена республики.

По периметру площадки спроектирован гранитный парапет в виде кашпо с живыми многолетними цветами. На центральной террасе разместят круглые скамьи из мансуровского гранита с деревянными сиденьями. Освещать центральный проход и площадку будут 12 оригинальных парадных светильников из бронзы и опалового стекла. В центре площадки также спроектирована каменная мозаика, состоящая из 49 орнаментов, символизирующих упоминаемые в летописи «Дафтар и Чингизнаме» древние башкирские племена.

Парк имени Ленина является объектом культурного наследия регионального значения. В акте государственной историко-культурной экспертизы отмечается, что при производстве работ по установке мемориала необходимо избежать вибрационных и иных видов нагрузок, которые могут оказать негативное воздействие. Вместе с тем эксперт считает достаточным предложенный проектировщиками перечень и объем мероприятий для сохранения объектов культурного наследия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альбит» зарегистрировано в Уфе в 2018 году. Учредителем является Павел Варфоломеев. Компания занимается строительством зданий. В 2022 году ее прибыль составила 11,1 млн руб. при выручке 849,1 млн руб.

Наталья Балыкова

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