WSJ: Салливан сразу после мятежа Пригожина звонил Ушакову

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне, сразу после мятежа частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Целью было донести, что Вашингтон не имеет к этому отношения. Как объяснили источники газеты, американские чиновники хотели «избежать дальнейшей эскалации». Совет национальной безопасности Белого дома не сообщал о звонке, там отказались от комментариев.

Как обращает внимание WSJ, господин Салливан всего несколько раз связывался с представителями РФ после ввода войск на Украину. В 2022 году он совершил несколько звонков, чтобы выразить обеспокоенность по поводу риторики, связанной с ядерным оружием. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс связывался с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, глава Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, госсекретарь Энтони Блинкен — с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

ЧВК «Вагнер» предприняла попытку мятежа в конце июня. Сами бойцы назвали это маршем справедливости. Они установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована примерно за сутки при посредничестве Александра Лукашенко. Накануне, 23 августа, бизнес-джет Embraer Legacy 600, пассажиром которого числился основатель ЧВК Евгений Пригожин, разбился в Тверской области.

Американские власти неоднократно заявляли, что не имели отношения к мятежу. Президент Джо Байден сообщал, что Вашингтон «ясно дал понять», что он не участвовал в этом.

О крушении самолета, в котором мог находиться Евгений Пригожин,— в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Леонид Уварчев