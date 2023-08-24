Дом на улице Первомайской в Уфе признан памятником культуры

Жилой дом в Уфе на Первомайской улице, 33, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на портале правовой информации.

Объект включен в госреестр под названием: «Ансамбль застройки г. Черниковска 1950-х годов (от Дворца Орджоникидзе до кинотеатра «Победа», частично включая застройку по обе стороны от улицы Первомайской», «Жилой дом (архитекторы Д.Н. Лысогорский и Д. Д. Барагин)», памятник 1951 года.

Памятник был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в апреле 2017 года. Площадь здания составляет 1,58 тыс. кв. м. Здание сложной конфигурации выполнено в стиле неоклассицизма 1940-1050-х годов. Оно состоит из нескольких разноэтажных секций, Г-образное в плане, занимает угловое положение на перекрестке улиц Первомайской и Маяковского. Уличные фасады здания украшены полуколоннами, пилястрами, лепным декором.

Предметом охраны является композиционное решение и декоративное убранство здания. Так, фасад на Первомайской улице оштукатурен, первый этаж выделен витражными оконными проемами, которые завершаются рустованными трапециевидными замковыми камнями. Балконы второго этажа опираются на кронштейны с лепным декором, окна третьего этажа имеют французские балконы с балясинами.

На территории объекта запрещается, в том числе, строительство, установка киосков, павильонов, навесов, прокладка объектов инженерной инфраструктуры.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте