Мошенники под видом приставов грозят кубанцам блокировкой банковских карт

Мошенники придумали новую схему обмана жителей Краснодарского края: от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) они угрожают внести граждан в «реестр недобросовестных плательщиков» и заблокировать банковские счета. Об этом предупредили в управлении ФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

«Если жертву удалось запугать, то мошенники присылают ей ссылки для оплаты фиктивных долгов, после чего деньги направляются на счета аферистов. Еще одна цель мошенников - выманить личные данные и банковские реквизиты для дальнейшего использования»,– отмечают в ведомстве.

В ФСПП напоминают, что официальные уведомления от представителей закона всегда поступают через портал «Госуслуги».

Наталья Решетняк

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