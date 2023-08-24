В Пути регионов Кубка России по футболу остался только один представитель Черноземья — белгородский «Салют»

По итогам очередного раунда Пути регионов Кубка России по футболу из представителей Черноземья дальше прошел только белгородский «Салют». С кем он сыграет дальше, пока неизвестно.

Клуб из Белгорода в черноземном дерби у себя дома забил два безответных гола курскому «Авангарду».

В другом домашнем матче тамбовский «Спартак», ранее выбивший из Кубка нововоронежский «Атом», проиграл со счетом 1:3 клубу «Динамо-Брянск».

Липецкий «Металлург» на своем поле принимал таганрогский ФК «Форте». Игру команды закончили вничью, но «Металлург» уступил в серии пенальти.

Формат Кубка России был изменен в прошлом году. Все команды были разбиты на Путь регионов и Путь РПЛ (здесь играют представители Российской премьер-лиги, в том числе воронежский «Факел»). Путь регионов разыгрывается по классической схеме с выбыванием команд. В Пути РПЛ 16 клубов поделены на четыре группы. Команды играют друг с другом, после чего в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы. При этом в Путь регионов попадают клубы РПЛ, занявшие третьи места, а также проигравшие в плей-офф (кроме финала). Победители обоих путей и сыграют в решающем матче за Кубок.

Александр Прытков