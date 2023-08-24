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В Пути регионов Кубка России по футболу остался только один представитель Черноземья — белгородский «Салют»

По итогам очередного раунда Пути регионов Кубка России по футболу из представителей Черноземья дальше прошел только белгородский «Салют». С кем он сыграет дальше, пока неизвестно.

Клуб из Белгорода в черноземном дерби у себя дома забил два безответных гола курскому «Авангарду».

В другом домашнем матче тамбовский «Спартак», ранее выбивший из Кубка нововоронежский «Атом», проиграл со счетом 1:3 клубу «Динамо-Брянск».

Липецкий «Металлург» на своем поле принимал таганрогский ФК «Форте». Игру команды закончили вничью, но «Металлург» уступил в серии пенальти.

Формат Кубка России был изменен в прошлом году. Все команды были разбиты на Путь регионов и Путь РПЛ (здесь играют представители Российской премьер-лиги, в том числе воронежский «Факел»). Путь регионов разыгрывается по классической схеме с выбыванием команд. В Пути РПЛ 16 клубов поделены на четыре группы. Команды играют друг с другом, после чего в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы. При этом в Путь регионов попадают клубы РПЛ, занявшие третьи места, а также проигравшие в плей-офф (кроме финала). Победители обоих путей и сыграют в решающем матче за Кубок.

Александр Прытков

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Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Воронежский клуб впервые переиграл ЦСКА на его поле

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поддержать «Факел» в гостевом матче приехали более 630 болельщиков из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара с линии штрафной площади нападающего Максима Максимова

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

После этого хозяева усилили давление на ворота «Факела», но его линия обороны казалась неприступной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Временами «Факелу» удавалось на продолжительное время отодвигать игру от своих ворот

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Техничная борьба шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Воронежские футболисты старались страховать друг друга

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мини-дуэли на поле получались жесткие, но не жестокие

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В защите «Факела» внимательно играл опытный Владислав Мастерной

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Останавливать нападающих хозяев помогал полузащитник воронежцев Андрей Мендель

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Практически наравне с защитниками в единоборствах участвовали форварды гостей

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Оборона ЦСКА жестко встречала редкие атаки воронежцев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На 79-й минуте в результате редкой контратаки после навеса с правого фланга Максимов второй раз отправил мяч в сетку ворот «армейцев»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В центре поля у воронежцев отыграл молодой Абдула Багамаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В обороне у «Факела» стабильно трудился Кирилл Суслов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Перед этой игрой «Факел» опубликовал обращение к болельщикам, в котором заверил, что, несмотря на четыре поражения на старте сезона, «никто не опустит руки»: «Ни один тренер, ни один игрок»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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