Муниципалитет в Башкирии отказался покупать внедорожник за 5,6 млн рублей

Администрация Чишминского района Башкирии отказалась от закупки внедорожника Chery Tiggo 8 Pro Max после предостережения прокуратуры. Муниципалитет планировал потратить на автомобиль 5,6 млн руб. Организатором аукциона по отбору поставщика автомобиля было МКУ «Управление муниципальным имуществом и организацией торгов» (проводит закупки для муниципальных нужд).

«Однако отдельные требования к параметрам объекта закупки ограничивали количество потенциальных участников аукциона. Так, в описании товара были указаны характеристики, соответствующие лишь одной марке машины, а в наименовании отсутствовало указание на возможность замены его на эквивалент»,— сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство объявило предостережение руководителю МКУ «Управление муниципальным имуществом и организацией торгов» Айрату Ахтямову. После этого аукцион отменили.

Наталья Балыкова

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